В Киеве мужчина прыгнул с седьмого этажа и остался жив

Вчера, 15:42

Житель спасался от товарища с ножом

Фото: ameerrosic.com
Фото: ameerrosic.com

Необычное происшествие произошло в Деснянском районе столицы. 31-летний киевлянин, спасаясь от соседа, решился на опрометчивый поступок: выпрыгнул с седьмого этажа. Мужчина "приземлился" в сугроб, и это спасло ему жизнь.

"Около шестого утра в Деснянское управление полиции поступило сообщение от врача о предоставлении медицинской помощи 31-летнему мужчине. У него диагностировали перелом предплечья и резаные раны шеи, которые, по словам пострадавшего, нанес ему сосед", – сообщают в полиции Киева.

На место ЧП выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что ночью два соседа распивали спиртное. Между ними возник конфликт, который перерос в драку.

"Хозяин квартиры схватил нож, набросился с ним на оппонента и успел ударить в шею. Спасаясь от преследователя, потерпевший выпрыгнул из окна на седьмом этаже, а его обидчик лег спать", – рассказал начальник следственного отдела Деснянского управления полиции Роман Тремсин.

К счастью, мужчина упал в сугроб у парадного. После падения он пришел в себя, нашел консьержа дома и попросил вызвать "скорую". После оказания первой помощи пострадавшего госпитализировали в стационар.

"39-летний владелец квартиры, где происходили события, задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Начато уголовное производство по ч.1 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") УК. Санкция по ней – до восьми лет тюрьмы. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения", – сообщают в ГУ НП Киева.
Киев, происшествие, выпрыгнул
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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