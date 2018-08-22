В Киеве мужчина с ножом ограбил пункт выдачи кредитов

Сегодня, 17:40

Злоумышленник унес чуть более тысячи гривен

В Киеве мужчина с ножом ограбил пункт выдачи кредитов

Видео с камер наблюдения, зафиксировавших грабителя в столичной кредитном учреждении, обнародовали в интернете.

Мужчина с ножом ворвался в помещение и с угрозами забрал у кассирши 1100 гривен. Потом – спокойно вышел. Произошло это накануне на улице Старовокзальной.

Портал "Киев Оперативный" назвал приметы грабителя – мужчине до 30 лет, ростом около 1,90 м, худощавый. Сейчас он в розыске.

Ранее, 26 марта, неизвестный мужчина около 30 лет зашел в кредит-кафе "Деньги всем" по адресу просп. Бандеры, 16 и, угрожая ножом, забрал из кассы более трех тысяч гривен. Мужчина действовал самостоятельно. После преступления он скрылся в неизвестном направлении.

Напомним, в 2017 году в Киеве парень ограбил пункт выдачи кредитов, чтобы заплатить за разбитое авто товарища.

Также мы сообщали, что в сентябре 2017 года мужчина в маске ограбил кредитное учреждение в Соломенском районе.

Кроме того, в Киеве на Оболони полиция задержала женщину, которая при попытке ограбления ранила кассира пункта обмена валют. Крики о помощи услышали прохожие, которые сразу схватили злоумышленницу. Другие вызвали врачей "скорой", которая госпитализировала пострадавшую в стационар. Известно, что нападавшая – 24-летняя уроженка Сумской области, которая находилась там в розыске за ранее совершенное преступление.
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