В Киеве мужчина с оружием захватил своих детей в заложники: спецназ пошел на штурм (фото)

Отец забаррикадировался в своей квартире и угрожал оружием, а переговоры не помогли

В Святошинском районе столицы мужчина закрылся в квартире и угрожал убить детей, однако после штурма спецназа был задержан. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Сообщается, что инцидент случился по улице Жмеринской. В полицию позвонила женщина и сказала, что муж ее сестры устроил дома ссору и бьет жену.

"Женщина из квартиры сбежала, а ее обидчик забаррикадировался в доме с четырьмя детьми в возрасте от 3-х до 13-ти лет и угрожал оружием. Соответственно в Киеве была введена полицейская операцию "Заложник", – говорится в сообщении полиции.

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Отмечается, что в результате переговоров мужчина отпустил из квартиры 13-летнюю дочь. Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, позже подъехал спецназ, который пошел на штурм.

"С мужчиной проводили переговоры, а когда поняли, что он не выпустит детей, решили действовать. Удостоверившись, что во время штурма дети не пострадают, спецподразделение получило команду начинать силовую часть операции. Детей освободили, а злоумышленника задержали", – сообщил он.

Фото: полиция

Сейчас в помещении работает следственно-оперативная группа, а по данному инциденту решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как вчера сообщалось, в Киевской области мужчина зарубил соседа топором. 56-летний житель села Красиловка Иванковского района пришел домой к соседу и напал на него из-за долгов. От полученных многочисленный тяжелых телесных повреждений тот скончался.

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