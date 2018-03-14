В Киеве мужчина угрожал взорвать предприятие

В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать помещение акционерного общества. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

Сегодня около 14:00 в здании одного из предприятий зашел мужчина с подозрительным устройством в руках. Он начал угрожать взорвать его и приказал сотрудникам покинуть помещение.

В это время визитера задержала охрана предприятия и вызвала полицию. Кинологи и взрывотехники осмотрели помещение и изъяли устройство, которое он принес с собой. Установлено, что мужчина угрожал муляжом.

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С задержанным общаются полицейские, которые устанавливают мотивы его поступка. Сведения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции.

Ранее неизвестные двумя гранатами взорвали автомобиль с предпринимателем в Киеве.

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