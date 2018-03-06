В Киеве мужчина украл телефон у спящих пациентов больницы
Похитителя поймали на выходе из больницы
Вора поймали. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Вора поймали. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Вора поймали. Фото: kyiv.npu.gov.ua
В Киеве правоохранители задержали мужчину, который похитил у пациентки больницы телефон.
Как сообщили в ГУ НП в столице, в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение о том, что в больнице задержали вора. По указанному адресу срочно прибыли участковые инспекторы полиции и следственно-оперативная группа.
Правоохранители выяснили, что мужчина зашел в медицинское учреждение, чтобы получить необходимую помощь. Затем он поднялся на третий этаж больницы. Воспользовавшись тем, что больные спят, злоумышленник зашел в палату и забрал с тумбочки мобильный.
В этот момент проснулась одна из женщин, которая заметила, как из палаты вышел неизвестный, и разбудила соседку по палате.
Женщина сразу обнаружила пропажу телефона и рассказала об этом медсестре. Сотрудница медучреждения срочно сообщила о краже охраннику, и он поймал правонарушителя на выходе из больницы.
Во время поверхностного осмотра правоохранители обнаружили у мужчины чужой гаджет. Он признался в содеянном. Злоумышленником оказался 48-летний уроженец Одесской области, который недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение имущественных преступлений.
Следственным отделом начато уголовное производство по предварительной квалификации по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Ранее мы сообщали, что в Киеве злоумышленник напал на девятилетнего мальчика, который выгуливал во дворе собаку. Мужчина выхватил из рук ребенка телефон, когда тот клал гаджет в карман после разговора с бабушкой.
Также мы писали о случае, когда пассажиры столичной подземки помогли полицейским задержать грабителя, который вырвал из рук киевлянки телефон и пытался удрать.