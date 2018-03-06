В Киеве мужчина украл телефон у спящих пациентов больницы

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который похитил у пациентки больницы телефон.

Как сообщили в ГУ НП в столице, в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение о том, что в больнице задержали вора. По указанному адресу срочно прибыли участковые инспекторы полиции и следственно-оперативная группа.

Правоохранители выяснили, что мужчина зашел в медицинское учреждение, чтобы получить необходимую помощь. Затем он поднялся на третий этаж больницы. Воспользовавшись тем, что больные спят, злоумышленник зашел в палату и забрал с тумбочки мобильный.

В этот момент проснулась одна из женщин, которая заметила, как из палаты вышел неизвестный, и разбудила соседку по палате.

Женщина сразу обнаружила пропажу телефона и рассказала об этом медсестре. Сотрудница медучреждения срочно сообщила о краже охраннику, и он поймал правонарушителя на выходе из больницы.

Во время поверхностного осмотра правоохранители обнаружили у мужчины чужой гаджет. Он признался в содеянном. Злоумышленником оказался 48-летний уроженец Одесской области, который недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение имущественных преступлений.

Следственным отделом начато уголовное производство по предварительной квалификации по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Киеве злоумышленник напал на девятилетнего мальчика, который выгуливал во дворе собаку. Мужчина выхватил из рук ребенка телефон, когда тот клал гаджет в карман после разговора с бабушкой.

Также мы писали о случае, когда пассажиры столичной подземки помогли полицейским задержать грабителя, который вырвал из рук киевлянки телефон и пытался удрать.