В Киеве мужчина устраивал нарковечеринки

На выезде из столицы правоохранители остановили Mercedes с марихуаной, экстази и амфетамином

Полицейские Киева задержали организатора и участников нарковечеринок. Злоумышленник устраивал гулянки с наркотиками и алкоголем на территории всей Украины.

Как сообщили в ГУ НП в столице, получив оперативную операцию о проведении нарковечеринок в разных регионах Украины, работники управления противодействия наркопреступности совместно с сотрудниками СБУ задержали четырех человек, причастных к сбыту наркотиков.

На выезде из столицы правоохранители остановили Mercedes, в салоне которого обнаружили марихуану, экстази и амфетамин.













Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Установлено, что организатор – ранее судимый 26-летний киевлянин – создал группы в социальных сетях, которые специализировались на организации нарковечеринок на территории всей Украины. После перевода денег на банковский счет сообщества злоумышленник снимал элитное жилье, заказывал алкоголь и, вероятно, сбывал там наркотики и психотропные вещества. У правоохранителей есть все основания полагать, что, кроме него, сбытом запрещенных веществ могут заниматься двое мужчин, 1994 и 1986 года рождения, и женщина, 1996 года рождения. У них работники полиции изъяли 30 граммов марихуаны, 50 граммов амфетамина и 8 таблеток экстази.

Все участники собирались в центре Киева, после чего их завозили в арендованные для встреч дома. По дороге к месту вечеринки правоохранители перехватили микроавтобус, в котором находились молодые люди в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции расследуется уголовное производство по статье 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Проводится сбор доказательств противоправной деятельности фигурантов, поэтому в дальнейшем возможна переквалификация уголовного производства на более тяжкое преступление.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области задержали женщину-наркодилера, которая сбывала наркотики студентам. 29-летняя жительница села Масловка сбывала амфетамин и коноплю ранее судимым лицам и учащейся молодежи в местном колледже.

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Напомним, в Борисполе задержали мужчину с килограммом наркотиков. У 31-летнего безработного местного жителя при осмотре обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с наркотическим веществом – каннабисом – в сухом измельченном состоянии.