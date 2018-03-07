В Киеве мужчина выращивал плантацию конопли в подвале

Киевлянину, который в подвале выращивал коноплю, грозит до пяти лет заключения.

Как сообщили в ГУ НП в столице, следственно-оперативная группа по согласованию с прокуратурой Киева провела обыск в частном доме на улице Малокитаевская. Там правоохранители обнаружили в подвале дома около двух килограммов марихуаны, более 30 кустов зеленых насаждений, а также принадлежности для выращивания конопли: ультрафиолетовые лампы, вентиляционную и оросительную систему.

Правоохранители изъяли наркотики и направили на экспертное исследование, а 43-летнего безработного киевлянина задержали.

По данному факту следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному сообщено о подозрении. За хранение и выращивание конопли мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Киевской области правоохранители обнаружили целую плантацию конопли. "Травку" выращивали двое киевлян.

Напомним, ранее в Киевской области задержали женщину-наркодилера, которая сбывала наркотики студентам. 29-летняя жительница села Масловка сбывала амфетамин и коноплю ранее судимым лицам и учащейся молодежи в местном колледже.

Ранее в Киеве правоохранители разоблачили мужчину на сбыте метадона через закладки. Участковые инспекторы Шевченковского управления полиции на улице Котовского остановили 33-летнего местного жителя, который вел себя подозрительно. Во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили у него семь пакетов с наркотическим веществом.



