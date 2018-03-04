В Киеве мужчина задушил жену в ванной

Сегодня, 20:21

25-летнему уроженцу Волынской области грозит до 15 лет тюрьмы

 

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы
Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

На проспекте Маяковского в Киеве произошло жестокое убийство. В полицию обратился мужчина, сообщив, что его сестра второй день не отвечает на звонки. На место выехали сотрудники полиции. В ванной комнате обнаружили тело женщины со следами насильственной смерти.

"Задержан 25-летний уроженец Волынской области, который во время ссоры убил свою жену: ударил ее бутылкой по голове и задушил", — пояснили в полиции.

Открыто уголовное производство, злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали о случае, когда в Киеве мужчина убил жену шваброй. В квартире между мужчиной и женщиной возник конфликт на почве ревности. Мужчина начал бить женщину металлической шваброй. В результате от полученных травм потерпевшая скончалась.

Также в 2017 году в Киеве мужчина из ревности убил жену. Сначала между супругами возникла ссора, а потом мужчина с кулаками набросился на женщину. Когда он утром проснулся, жена уже была мертва.

Напомним, в Одессе 27 февраля в одной из квартир на Молдованке нашли тело девушки с отрезанной головой.
убийство, муж, задушил, маяковского, в Киеве
Автор:

Кириченко Леся

Источник:

"Сегодня"

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