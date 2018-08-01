В Киеве участнику митинга прострелили ногу

Сегодня, 23:24

Мужчина вышел из машины и выстрелил киевлянину в ногу. После этого он уехал с места происшествия

 

kiev.informator.ua
kiev.informator.ua

В Киеве на улице Туполева мужчине, который митинговал против сноса гаражей, прострелили ногу.

В столице введен план "Перехват", сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

Для установления обстоятельств инцидента на месте работает следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции.

В настоящее время уже известно, что участники перекрыли дорогу на улице Туполева, однако такие действия возмутили одного из водителей. Мужчина вышел из машины и выстрелил киевлянину в ногу. После этого он уехал с места происшествия. Пострадавшему, у которого касательное ранение, оказали медицинскую помощь.

"Сотрудники полиции опрашивают свидетелей происшествия для установления обстоятельств и причин конфликта. В Киеве ввели план "Перехват", все наряды полиции ориентированы на поиски автомобиля", – подчеркнули в столичном главке.

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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований, уголовное производство начато по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, 2 июля в Шевченковском районе столицы произошло дерзкое разбойное нападение на территории рынка.  Как сообщают в полиции Киева, двое неизвестных в масках ворвались в помещение администрации рынка, произвели несколько выстрелов и скрылись на автомобиле. В результате нападения одна женщина получила огнестрельные ранения ног.

Ранее в Киеве на Русановке в результате драки со стрельбой один из участников конфликта без сознания был госпитализирован в больницу скорой помощи. Инцидент произошел в пятницу, 29 июня.
Киев, митинг, стрельба, мужчина, перехват
Источник:

УНИАН

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