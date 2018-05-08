В Киеве мужчине всадили нож в голову из-за замечания. ФОТО 18+

Вчера, 12:54

Пострадавшего доставили в реанимацию, нож удалось достать


Мужчине всадили нож в голову. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Мужчине всадили нож в голову. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Мужчине всадили нож в голову. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Мужчине всадили нож в голову. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве мужчина попал в реанимацию после того, как сделал замечание на вокзале. Как сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, мужчине всадили нож в голову, он получил открытую черепно-мозговую травму.

Пострадавший впал в кому, "скорая" отвезла его в реанимационное отделение НИИ нейрохирургии. Нож извлечь удалось лишь во время второй операции.

Сейчас состояние пациента стабильно тяжелое. Дышит сам.

Напомним, в селе Петропавловская Борщаговка 16-летний ученик нанес смертельное ножевое ранение в грудь своему 15-летнему товарищу. Все обстоятельства происшествия выясняет полиция. На месте трагедии изъято орудие преступления – раскладной нож.

Известно, что в тот вечер компания молодежи провожала в армию знакомого. Событие праздновали в местном кафе. Около полуночи на улице подростки поссорились и подрались. Скорую помощь и полицию вызвала местная жительница. Люди пытались оказать первую домедицинскую помощь пострадавшему. К сожалению, врачи, прибывшие на место, констатировали смерть парня.

Также мы сообщали, что под Киевом женщина зарезала хозяина квартиры за то, что он ее разбудил.
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