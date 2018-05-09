В Киеве на акции к 9 мая избили мужчину – полиция

Молодой человек ударил мужчину и был задержан полицейскими

В Киеве во время акций ко Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне избили мужчину, сообщает пресс-служба Нацполиции города.

Как сообщается, в ходе вспыхнувшего конфликта телесные повреждения получил мужчина 1954 года рождения.

"Молодого человека, который ударил потерпевшего, доставили в управление полиции. После проведения первоочередной проверки его действиям дадут правовую оценку", – говорится в сообщении.

Напомним, центр Киева перекрыли для мероприятий в честь Дня победы.

В Украине в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, который отмечается 9 мая, к обеспечению правопорядка будет привлечено более 17 тысяч правоохранителей. Кроме того, был создан координационный штаб для организации работы правоохранительных подразделений, а также были проведены учения работников ситуационных центров.

Ранее правоохранительные органы предупредили украинцев, что 8-9 мая не исключены провокации в Украине, однако силовики готовы их своевременно пресечь. Глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что силовики начеку и на данный момент отрабатывают навыки по пресечению провокаций.

В свою очередь, украинские военные предупредили, что на Донбассе 9 мая может быть совсем "жарко".

"9 мая остается той датой, когда противник будет использовать все имеющиеся силы и средства, чтобы спровоцировать ситуацию – как на территории, где продолжается мирная жизнь, так и на линии соприкосновения. Мы готовы к любому развитию ситуации. Мы не позволим совершить то, что они будут пытаться сделать", – подчеркнул первый заместитель командующего Объединенными силами Валерий Залужный.