В Киеве на автостанции произошла перестрелка, есть пострадавшие

В Киеве возле автовокзала произошла перестрелка. Есть пострадавшие, информация о них уточняется. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Инцидент произошел на ул. Петлюры в Шевченковском районе.

"Предварительно известно, что шестеро мужчин спровоцировали драку с тремя оппонентами. В результате один из участников сделал несколько выстрелов. Информация о пострадавших уточняется, поскольку на момент приезда правоохранителей их забрала скорая. Эксперты изъяли гильзы для проведения исследования, предварительно – стреляли из травматического оружия", – говорится в сообщении.

Правоохранители осматривают место происшествия и проверяют наличие видеокамер, которые могли зафиксировать правонарушение.

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Злоумышленники с места происшествия скрылись, поэтому их сейчас разыскивают.

Напомним, 2 июля в Шевченковском районе столицы произошло дерзкое разбойное нападение на территории рынка. Как сообщают в полиции Киева, двое неизвестных в масках ворвались в помещение администрации рынка, произвели несколько выстрелов и скрылись на автомобиле. В результате нападения одна женщина получила огнестрельные ранения ног.

Ранее в Киеве на Русановке в результате драки со стрельбой один из участников конфликта без сознания был госпитализирован в больницу скорой помощи. Инцидент произошел в пятницу, 29 июня.