В Киеве на Центральном вокзале мужчину ударили ножом в лицо

В Киеве на центральном железнодорожном вокзале ссора двоих мужчин закончилась ударом ножом в лицо.

Как сообщают в Facebook-аккаунте "Киев оперативный", инцидент произошел в ночь на 17 марта.

"Примерно в 02:30 на центральном ж/д вокзале между двумя мужчинами произошел конфликт. Как удалось выяснить, один из них вел себя агрессивно и ни с того, ни с сего приставал ко всем вокруг. Закончился конфликт тем, что агрессор ударил мужчину предметом, похожим на нож, прямо в лицо", – говорится в сообщении.

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Пострадавшего госпитализировали с проникающим ранением в щеку, его жизни ничего не угрожает.

Нападавшего, который ранее уже был судим, задержала полиция. Как выяснилось, он приехал в столицу в гости к знакомым и, вероятно, был в состоянии алкогольного опьянения. Свой поступок объяснить он не смог.

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