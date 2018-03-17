В Киеве на Центральном вокзале мужчину ударили ножом в лицо

Сегодня, 10:32

Ночью на столичном вокзале произошла ссора, которая закончилась ножевым ранением

Скриншот
Скриншот

В Киеве на центральном железнодорожном вокзале ссора двоих мужчин закончилась ударом ножом в лицо.

Как сообщают в Facebook-аккаунте "Киев оперативный", инцидент произошел в ночь на 17 марта. 

"Примерно в 02:30 на центральном ж/д вокзале между двумя мужчинами произошел конфликт. Как удалось выяснить, один из них вел себя агрессивно и ни с того, ни с сего приставал ко всем вокруг. Закончился конфликт тем, что агрессор ударил мужчину предметом, похожим на нож, прямо в лицо", – говорится в сообщении. 

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Пострадавшего госпитализировали с проникающим ранением в щеку, его жизни ничего не угрожает. 

Нападавшего, который ранее уже был судим, задержала полиция. Как выяснилось, он приехал в столицу в гости к знакомым и, вероятно, был в состоянии алкогольного опьянения. Свой поступок объяснить он не смог.

Ранее на железнодорожном вокзале в Киеве был найден мертвым военный из Черновицкой области со следами избиения на теле.

Также мы писали об избиении народного депутата Юрия Левченко в Киеве на акции против незаконной застройки. 

Также на станции киевского метрополитена задержали злоумышленников, которые избили полицейского.
Киев, видео, вокзал, поножовщина

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