В Киеве на детской площадке обнаружили опасных насекомых

В Киеве спасатели уничтожили рой шершней на территории детской площадки.

Как сообщили в ГС ЧС в Киеве, 17 мая в 9:51 спасателям поступило сообщение о том, что у девятиэтажного жилого дома на территории детской площадки по ул. Русановская набережная, 18/1, поселился рой шершней.

По адресу выехало дежурное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Киеве. Рой шершней обнаружили в обрезанном дереве на территории детской площадки. Чтобы избежать тяжелых последствий укусов, спасатели уничтожили насекомых с помощью инсектицида "Атрикс"

Напомним, в прошлом году спасатели уничтожали шершней на проспекте Свободы и на улице Екатерины Билокур.

Также насекомых уничтожали на улицах Георгия Горюшко и Стеценко.

Кроме того, мы сообщали, что, в конце июня 2017 года в квартире в центре Киева поселился рой шершней. Жителей от насекомых спасал "спецназ". "По адресу выехало дежурное отделение аварийно-спасательного отряда спецназначения. Рой шершней обнаружили в углу балкона. Чтобы избежать тяжелых последствий от укусов насекомых, спасатели уничтожили их с помощью инсектицида "Атрикс" и аэрозольного генератора "Штиль", – сообщили в ГСЧС Киева.