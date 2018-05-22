В Киеве на "горячем" задержан театрал-вымогатель

Замдиректора театра задержали во время получения всей суммы взятки на рабочем месте

В столице задержали заместителя директора Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества при получении взятки в 200 тыс. гривен. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева на странице в Facebook.

"Задержан на вымогательстве и при получении 200 тыс. грн неправомерной выгоды заместитель директора Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества. Правоохранители установили, что руководитель театра требовал указанные средства от предпринимателя за предоставление в аренду помещений театра для проведения видеосъемок", – говорится в сообщении.

Замдиректора театра задержали во время получения всей суммы взятки на рабочем месте.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Ранее в Киеве полицейские задержали работника коммунального предприятия при получении взятки. 37-летний чиновник требовал 15 тыс. гривен за продление договора аренды, срок которого истек. Правонарушителя задержали во время получения второй части взятки в сумме 7500 гривен.

Напомним, ранее судью Окружного административного суда города Киева поймали на горячем при получении неправомерной выгоды. Как сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, согласно материалам расследования, судья требовал у одного из участников судебного разбирательства неправомерную выгоду за принятие решения в его пользу в размере 10 тыс. долларов США и был задержан 10 мая при получении первого "транша" в сумме 2 тыс. долларов США.