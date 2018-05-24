В Киеве на Кольцевой дороге Geely врезался в столб, водитель в тяжелом состоянии

В четверг, 24 мая, в Киеве на Кольцевой дороге автомобиль Geely врезался в столб. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.

Авария случилась в 6:30, сообщает "Информатор".

Водителя забрали в 17-ую городскую больницу. Предварительно, у мужчины переломы обеих ног и многочисленные травмы. При госпитализации автомобилист был в сознании, однако его состояние тяжелое.

На месте аварии работают два экипажа патрульной полиции. Правоохранители ожидают следователя по ДТП и родственников, которые заберут машину.

Напомним, 23 мая вечером на 19 км автодороги Киев – Одесса недалеко от поворота на село Круглик произошла смертельная авария. Один человек погиб, еще один был травмирован.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП в 2016 году, или на 16 тысяч случаев в год, количество тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем в 2015 году.

Также в феврале сообщалось, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине. Из-за преступного поведения владельцев авто погибло более ста человек.