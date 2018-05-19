В Киеве на краже попался иностранец, который едва успел выйти под залог

Сегодня, 15:29

Задержанный умудрился за полчаса совершить две кражи

Фото: пресс-служба полиции Киева
Фото: пресс-служба полиции Киева

В Киеве на улице Эспланадной был задержан иностранец, который за полчаса дважды совершил похищение мобильных телефонов, при этом всего лишь неделю назад выйдя из-под стражи под залог по подозрению в аналогичном преступлении. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Женщина-водитель Audi-100 остановилась на обочине и обернулась к ребенку, который сидел на заднем сидении. Этим мгновенно воспользовался прохожий: через открытое окно он забрал мобильный телефон, который стоял на подставке, и начал убегать. Заметив это, копы сразу его задержали", – рассказал начальник оперативно-поискового отдела уголовного розыска Киева Виталий Отрудько.

После задержания при поверхностном осмотре у злоумышленника, кроме только что похищенного мобильного, изъяли другой телефон, стоимостью в 16 тысяч гривен, о краже которого за 10 минут до этого сообщила в полицию продавец торгового центра.

"Мы сразу установили, что именно этого мужчину, 33-летнего гражданина южной страны, задерживали на прошлой неделе за подобную кражу на железнодорожном вокзале. В Соломенском управлении полиции расследуется уголовное производство. Несколько дней назад суд на время следствия избрал мужчине меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 35 тысяч гривен. Подозреваемый внес деньги и освободился", – добавил Отрудько.

В настоящее время уголовное производство расследуется по статье "кража", по которой иностранцу грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы сообщали, что в столице снизился уровень преступности по сравнению с прошлым годом. По данным столичных правоохранителей, за четыре месяца этого года в городе было зарегистрировано 14 681 преступление, что на 3941 эпизод меньше, чем за аналогичный период прошлого года

Ранее в Киеве полицейские задержали молодого мужчину, который обокрал церковь.
Киев, кража, вор, телефоны, полиция, иностранец
Источник:

"Сегодня"

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