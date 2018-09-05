В Киеве на Лукьяновке горел ресторан

В Киеве сегодня днем загорелся ресторан на улице Мельникова, 4. Спасателей на место происшествия вызвали в 13:57, сообщает ГСЧС столицы.

Прибыв на место, пожарные выяснили, что горит крыша заведения, огонь охватил 300 кв. м. В 14:46 пожар на площади 350 кв. м. локализован, а в 14:56 ликвидирован.

На месте происшествия работали пять единиц пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава подразделений ГСЧС.

К счастью, погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Ранее сегодня горел склад Киевского судоремонтного завода на ул. Набережно-Луговой, 8. Спасателей на место происшествия вызвали в 11:27. По прибытии к месту происшествия спасателями было установлено, что пожар произошел в отдельно стоящем ангаре. В 11:49 пожар на площади 50 кв. м был локализован, и уже в 12:06 полностью потушен.

Также мы сообщали, что 3 и 4 сентября у спасателей Киевской области выдались неспокойными: в столичном регионе их вызывали на тушение 13 возгораний травяного настила. Также произошло семь "мусорных" пожаров