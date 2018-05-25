В Киеве на Оболони нашли очень пьяного гражданина Великобритании

Мужчина сказала, что прибыл в Украину из Китая, документов при нем не было

В пятницу, 25 мая, на улице Героев Днепра обнаружили сильного пьяного гражданина Великобритании.

Как сообщили в ГУ НП в столице, утром работники Оболонского управления получили сообщение от прохожих о нетрезвом мужчине, который нуждался в помощи, поскольку находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Правоохранители вызвали на место врачей "скорой". По словам мужчины, он вчера прибыл в Украину из Китая.

Документов, удостоверяющих его личность, при нем не было. Состояние его здоровья удовлетворительное.











Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полиция связалась с дипломатическими представителями, чтобы установить все обстоятельства и выяснить, не было ли совершено уголовное преступление в отношении иностранца.

Мужчину доставили в территориальное управление полиции. Он не смог четко ответить на вопрос по состоянию опьянения. В результате правоохранители составили протокол о полицейской опеке.

Сотрудники Оболонского управления полиции после переговоров с дипломатическими представителями доставили иностранца в Консульский отдел Посольства Великобритании в Украине. В дальнейшем он был сопровожден в посольство Англии для выяснения дополнительных обстоятельств.

Сообщение о происшествии зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Оболонского УП ГУНП в г. Киеве.

Между тем в украинской столице ожидают дальнейшего прибытия международных гостей, потому полиция работает в усиленном режиме. Сотрудники диалоговой полиции находятся на улицах города и помогают иностранцам, привлекая к диалогу англоязычных работников.

Правоохранители активно патрулируют места массового пребывания граждан, включая иностранных болельщиков Лиги чемпионов. Кроме того, обращаются к гостям столицы в случае необходимости сразу звонить по спецлинии 102 для оперативного реагирования сотрудников полиции.

Напомним, ранее столичная полиция квалифицировала драку, в которой пострадали иностранцы, как групповое хулиганство. Об этом сообщили в ГУ НП в Киеве.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Следователи выясняют обстоятельства инцидента, а оперативники устанавливают всех участников конфликта.

Напомним, драка случилась вчера вечером в одном из кафе на улице Большой Васильковской около 23:00. В итоге нападавшие были задержаны. Двоих мужчин доставили в Голосеевское управление полиции.

В рамках уголовного производства будут установлены все обстоятельства конфликта. Правоохранители разыскивают других участников драки, чтобы предоставить их действиям правовую оценку.

Напомним, после нападения в Киеве на болельщиков английского "Ливерпуля" полиция приняла меры против хулиганов – в отношении двух задержанных составили административные протоколы, сообщили в киевской полиции.