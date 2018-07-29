В Киеве на Оболони убили молодую девушку

В субботу поздно вечером на территории Оболонского района Киева правоохранители обнаружили тело молодой девушки с признаками насильственной смерти, в связи с чем обращаются к гражданам сообщить им любую информацию, которая может помочь в расследовании данного преступления.

Как сообщает в воскресенье днем Отдел коммуникации полиции Киева, тело молодой девушки с признаками насильственной смерти полицейские нашли текущей ночью в районе лесополосы на улице Вышгородской. Девушка была одета в спортивную одежду: темные бриджи, майка и кроссовки светлого цвета.

"Правоохранители обращаются ко всем свидетелям и очевидцам с просьбой, если вы видели молодую девушку, которая вечером находилась в районе лесополосы на улице Вышгородской, поворот на Большую Кольцевую в направлении Пущи-Водицы, или других лиц, которые были в этом районе, предоставить любую информацию об этих обстоятельствах… Обращаться по телефонам: 102, 418-30-22 или (067) 976-39-20", – призвали в столичном главке полиции.

Как сообщалось, ранее задержанному в Киеве гражданину Польши, который с ножом напал на двух прохожих, сообщили о подозрении. 28-летнему иностранцу инкриминируют умышленное убийство одного человека и покушение на убийство другого.

Ранее в Киеве продавец шаурмы ранил ножом посетителя. По информации свидетелей, два человека пришли, заказали еду и отказались за нее платить, после чего произошел конфликт между двумя мужчинами и поваром.

Кроме того, в Дарницком районе столицы из-за ревности мужчина ножом ранил жену.