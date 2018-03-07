В Киеве на огромной взятке попался чиновник

Глава предприятия требовал "откат" в 330 тысяч

В Киеве руководитель государственного предприятия "Киевоблстройинвест" был задержан в момент получения взятки в 330 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Директора ГП КОГА "Киевоблстройинвеста" задержали с поличным во время получения всей суммы неправомерной выгоды", – говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что руководитель госпредприятия требовал от строительной компании "откат" в 12 200 долларов за "решение вопроса" о перечислении денег за фактически выполненные этой компанией работы по строительству детского сада в Киевской области.

Сейчас задержанному готовят сообщение о подозрении и решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее в Запорожье прошли обыски в здании областной госадминистрации по делу о хищении средств на строительстве детского сада. Как подозревают стражи порядка, чиновники умудрились похитить 3 миллиона гривен.

А перед этим сотрудники СБУ в Запорожье задержали руководителя налоговой инспекции, который "зарабатывал" на поборах местных бизнесменов. По данным спецслужбы, чиновник предлагал занизить штрафные санкции предпринимателям, требуя за это немалую мзду.

Кроме того, в СБУ опубликовали оперативное видео задержания этого взяточника, который попался на получении 250 тысяч гривен.