В Киеве на Окружной произошло смертельное ДТП с такси Uber

5 Мая 2018, 22:46

В результате аварии погиб один человек и пятеро пострадали

Фото: Эспрессо ТВ
Фото: Эспрессо ТВ

На Окружной дороге в направлении Жулянского путепровода в Киеве в смертельное ДТП попал автомобиль одной из служб такси, в результате чего погиб один человек и пятеро пострадали.

Водитель автомобиля Skoda Fabia (такси Uber) начал перестраиваться на разворот и попал под удар автомобиля Skoda Octavia.

В результате, автомобиль Skoda Fabia "вылетел" на зеленую зону и перевернулся несколько раз.

Один человек погиб и пятеро пострадали. В срочном порядке они были госпитализированы.

Видео: dtp.kiev.ua

Напомним, в Киеве на Троещине произошло ДТП с инкассаторским автомобилем. Об этом сообщил блогер Руслан Джабб на своей странице в социальной сети Facebook. Блогер разметил фото, на котором видны детали происшествия. Инкассаторский автомобиль с логотипом Укрсиббанка перевернулся на крышу.

Ранее смертельное ДТП с байкером произошло в КиевеВ результате дорожно-транспортного происшествия водитель двухколесного транспорта попал под колеса грузовика MAN и получил смертельные повреждения.

Также напомним, что в Сети появилось видео момента масштабного ДТП в Днепре: фура протаранила 13 машин, есть жертвы.
ДТП, такси, жертвы, uber
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Днепр

Скриншот

ДТП в Кривом Роге: стала известна причина смерти подозреваемого

5 Мая, 16:25

В результате аварии погибли 11 человек, еще 18 – пострадали

Днепр

Фото: Facebook

ДТП в Кривом Роге: подозреваемый умер в СИЗО

5 Мая, 11:58

Подозреваемый в совершении страшного ДТП, где погибли 11 человек, умер в СИЗО
Загрузка...

Днепр

Фото: вГороде

Фура летела на бешеной скорости и сигналила - очевидцы жуткого ДТП в Днепре

4 Мая, 15:57

Водитель фуры, груженой трубами, не справился с управлением, грузовик снесло с дороги прямо на парковку у магазина

Запад

На месте аварии. Фото: Варта-1

Подробности ДТП с полицейскими во Львове: четверо пострадавших в больнице

4 Мая, 12:08

Травмы получили двое копов и две пассажирки микроавтобуса
Загрузка...