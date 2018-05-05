В Киеве на Окружной произошло смертельное ДТП с такси Uber

В результате аварии погиб один человек и пятеро пострадали

На Окружной дороге в направлении Жулянского путепровода в Киеве в смертельное ДТП попал автомобиль одной из служб такси, в результате чего погиб один человек и пятеро пострадали.

Водитель автомобиля Skoda Fabia (такси Uber) начал перестраиваться на разворот и попал под удар автомобиля Skoda Octavia.

В результате, автомобиль Skoda Fabia "вылетел" на зеленую зону и перевернулся несколько раз.

Один человек погиб и пятеро пострадали. В срочном порядке они были госпитализированы.

Видео: dtp.kiev.ua

Напомним, в Киеве на Троещине произошло ДТП с инкассаторским автомобилем. Об этом сообщил блогер Руслан Джабб на своей странице в социальной сети Facebook. Блогер разметил фото, на котором видны детали происшествия. Инкассаторский автомобиль с логотипом Укрсиббанка перевернулся на крышу.

Ранее смертельное ДТП с байкером произошло в Киеве. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель двухколесного транспорта попал под колеса грузовика MAN и получил смертельные повреждения.

Также напомним, что в Сети появилось видео момента масштабного ДТП в Днепре: фура протаранила 13 машин, есть жертвы.