В Киеве на Осокорках акция против застройки вновь закончилась стычками с полицией

В столице акция против застройки рекреационной зоны и экопарка на Осокорках вновь закончилась стычками между протестующими и правоохранителями. Об этом сообщила пресс-секретарь Дарницкого районного управления полиции Инна Гамалий в комментарии "Громадському".

По предварительной информации полиции, были задержаны около 40 человек, которые в настоящее время доставлены в отделение.

Участники, которые во время акции протеста пытались снести забор вокруг строительной площадки, выступают против застройки, поскольку считают ее незаконной.

По прибытию правоохранителей, между ними и протестующими начались столкновения.

"Сотрудники Дарницкого управления полиции обеспечивают общественный порядок на территории строительства, расположенный на проспекте Григоренко 40. Там группа активистов сломала забор на охраняемой территории строительной площадки", – сообщила Гамалий.

По ее словам, в настоящее время "ситуация более менее спокойная и находится под контролем правоохранительных органов".

"Примерно 40 человек, грубо нарушали общественный порядок и оказывали хулиганские действия, доставлены в территориальное управление полиции, где будут установлены их анкетные данные", – отметила Гамалий.

По предварительным данным правоохранителей, событие будет квалифицировано как хулиганство.

Напомним, что стычки между полицией и протестующими из-за застройки на Осокорках произошли также 28 июля. Тогда в ход пошли дымовые шашки и слезоточивый газ. В результате инцидента пострадали более 40 человек.

Как известно, протестующие не хотят, чтобы берега местных озер заковали в бетон, а на этой территории планируют построить около 40 жилых домов.

С новой силой конфликт вокруг застройки разгорелся 18 июля. Пока в судах рассматривают дела о спорной земле, застройщик силой пробивает себе дорогу к природоохраным территориям.

А перед этим, в середине мая, между активистами и охранниками стройки произошла массовая драка.