В Киеве на переходе сбили человека, после чего началась массовая драка

Группа людей напала на мужчину и скрылась на машине, а полиция не стала догонять

Сегодня ночью в Киеве автомобиль сбил пешехода, однако тот отделался переломом руки. Однако группой лиц был избит случайный прохожий, который шел к месту ДТП.

Об этом сообщает "Информатор".

Сообщается, что инцидент произошел около 00:30 ночи на Лестном проспекте, 24, где водитель Daewoo Lanos не заметил пешехода и сбил его.

Как рассказали полицейские, сбитый мужчина от столкновения ударился о лобовое стекло, после чего его госпитализировали с переломом руки. Что касается водителя, то он был трезв и сотрудничал с правоохранителями.

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Однако на этом события не закончились. По словам очевидцев, рядом с местом ДТП группа мужчин напала на парня, который шел посмотреть на аварию. Компания начала его избивать. На помощь пострадавшему прибежал его приятель. Завидев это, нападавшие сели в автомобиль ВАЗ и скрылись в неизвестном направлении. Полицейские, которые в этот момент оформляли аварию, не успели среагировать и не погнались за зачинщиками драки. На месте работали три экипажа патрульной полиции и "скорая".

Напомним, как рассказывал ранее заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в Украине было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДД. По его словам, полиция вводит в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения.