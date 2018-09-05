В Киеве на Подоле горел склад

Сегодня, 13:30

Пожар тушили 35 спасателей

В Киеве на Подоле горел склад

В столице сегодня утром загорелся склад Киевского судоремонтного завода на ул. Набережно-Луговой, 8. Спасателей на место происшествия вызвали в 11:27, сообщает ГСЧС Киева.

По прибытии к месту происшествия спасателями было установлено, что пожар произошел в отдельно стоящем ангаре. В 11:49 пожар на площади 50 кв. м был локализован, и уже в 12:06 полностью потушен.

На месте происшествия работали семь единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 35 человек личного состава Киевского гарнизона.

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Фото: ГСЧС Киева

Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Напомним, в феврале прошлого года на Киевском судостроительно-судоремонтном заводе произошел масштабный пожар. Столб дыма от пылающего склада был заметен за километры от пожара.

За несколько дней до упомянутого инцидента вечером загорелось здание на территории одного из заводов по ул. БориспольскойВ результате пожара сгорели и разобраны деревянные конструкции, перегородки и перекрытия на площади 200 квадратных метров.
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Источник:

"Сегодня"

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