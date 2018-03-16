В Киеве на Подоле нашли зарезанного мужчину – соцсети

Сегодня, 14:13

На входе в заведение быстрое питания дежурит полиция

 


Вход в заведение закрыт. Фото: Валентина Мартынюк, "Сегодня"

Вход в заведение закрыт. Фото: Валентина Мартынюк, "Сегодня"

Вход в заведение закрыт. Фото: Валентина Мартынюк, "Сегодня"

Вход в заведение закрыт. Фото: Валентина Мартынюк, "Сегодня"

В Киеве на Подоле, в ресторане быстрого питания нашли мужчину с перерезанным горлом. Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

Ресторан закрыт, на входе дежурит полиция.

У входа в заведение видны пятна крови.

Ранее мы сообщали, что жуткое убийство произошло в городе Фастове Киевской области. Как сообщают в ГУ НП Киевской области, неизвестный нанес больше десяти колото-резанных ран 43-летней местной жительнице, частному предпринимателю. Правоохранители разыскивают злоумышленника и свидетелей.

Установили, что погибшая – мать троих детей, вдова, частный предприниматель. Вечером женщина шла в детский сад, чтобы забрать сына. У входа в учебное заведение на нее сзади напал неизвестный мужчина и начал наносить удары ножом.

Напомним, в Киеве будут судить иностранца, который в хостеле убил мужчину.

Как напоминают в ГУ НП в Киеве, инцидент произошел в октябре 2017 года на улице Саперно-Слободской Голосеевского района столицы. В полицию поступило сообщение об убийстве 31-летнего мужчины в хостеле.
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