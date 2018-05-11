В Киеве на Подоле разгуливал мужчина в плавках и с монтировкой

Мужчина был замечен на перекрестке Набережно-Крещатицкой и Валов

В Киеве на Подоле гулял мужчина в плавках с монтировкой.

Об этом сообщает пользователь Владислав Антонов в Facebook.

Мужчина был замечен на перекрестке Набережно-Крещатицкой и Валов.

"Ориентировка передана патрулям", – говорится в сообщении.

Ранее в полиции Киева сообщили детали резонансного происшествия, которое произошло в столичной подземке. Напомним, там был замечен полностью голый мужчина, который разгуливал по платформе и в вагоне поезда. Инцидент начался еще на станции метро "Позняки". Уже на станции метро "Красный хутор" от рук неадекватного пассажира пострадал еще один полицейский, который пытался его задержать – он получил удар по голове. Но голого мужчину таки удалось задержать, после чего ему вызвали "скорую".

Кроме того, патрульные гонялись за голым мужчиной на Крещатике. Позже выяснилось, что это был блогер, который решил проверить работу копов.

Также мы писали о случае, когда в Киеве по улице Белицкой гулял абсолютно голый и босой мужчина. Об этом на линию 102 сообщили очевидцы, отметив, что обнаженный человек поднимается вверх по улице.