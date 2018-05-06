В центре Киева произошел пожар: пострадала женщина

Вчера, 13:43

Пострадавшую с ожогами госпитализировали в больницу

Фото: ГСЧС в Киеве
Фото: ГСЧС в Киеве

В центре Киева, на улице Саксаганского, в заведении общественного питания произошел пожар, в результате которого пострадала женщина. Об этом сообщили в столичном  ГСЧС.

"6 мая, в 10:26 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г.. Киеве поступило сообщение о том, что в жилом доме на ул. Саксаганского, 89, возник пожар. К месту вызова немедленно были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Прибыв в 10:32 к месту происшествия, пожарные установили, что пожар возник в заведении общественного питания на 1-м этаже 4-этажного жилого дома", – говорится в сообщении.

Огонь спасателям удалось локализировать в 10:43, а в 10:47 его уже ликвидировали.

"Во время тушения пожара была обнаружена потерпевшая женщина с ожогами 2-й степени, которую спасатели передали работникам медицинской службы для дальнейшей госпитализации", – сообщили в ГСЧС.

На данный момент причина возникновения пожара устанавливается.

А вчера на Столичном шоссе в Киеве произошел масштабный пожар, в результате которого сгорели 54 автомобиля.

Напомним, не так давно в Киеве на проспекте Победы произошел пожар в магазинеОказалось, что горит кровля одноэтажного магазина.

Также мы писали, что в киевской пятиэтажке в результате крупного пожара сгорели две квартиры.
Киев, пожар, ресторан
Источник:

"Сегодня"

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