В Киеве на Щербакова из-за непогоды провалился асфальт

Вчера, 20:23

Пробка растянулась от станции метро "Нивки"  до улицы Интернациональной

фото из открытых источников (иллюстрация)
фото из открытых источников (иллюстрация)

В среду вечером, 25 июля, в Киеве на улице Щербакова из-за непогоды провалился асфальт.

По словам очевидцев, пробка растянулась от станции метро "Нивки"  до улицы Интернациональной. 

Рядом валяются вырванные из земли погнутые дорожные знаки.

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Ранее в соцсетях сегодня появилось сообщение, что из-за дождя в Киеве частично обрушился "уставший" путепровод на Кирилловской улице. Так, на проезжей части заметили много песка, а неподалеку – довольно большую яму. Однако, как выяснила "Сегодня", с мостом все в порядке: он не рухнул. 

Напомним, сегодня Киев внезапно накрыла стихия: утром еще было жарко и светило солнце, но к четырем часам дня стремительно начался ливень с градом.

Ранее, 23 июля в Киеве после дождя несколько улиц превратились в реки. Жители Киева в соцсетях активно обсуждают "большой потоп". Главным "героем" стала затопленная улица Метрополита Шептицкого в районе метро "Левобережная".

Дожди пробрались и в метро. В одном из вагонов, во время движения по открытой части красной ветки, с потолка полилась вода. В итоге, на полу собрались приличные лужи, а на мокрых сидениях люди попросту отказывались садиться.
Киев, асфальт, ливень, нивки, Щербакова
Источник:

"Сегодня"

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