В Киеве на Столичном шоссе сгорели более полусотни автомобилей

5 Мая 2018, 15:05

Большая часть автомобилей уже не подлежит восстановлению

 


На Столичном шоссе в Киеве произошел масштабный пожар, в результате которого сгорели 54 автомобиля. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Стоянка на Столичное шоссе, 98, сегодня серьезно пострадала в результате масштабного пожара, который, по первым подсчетам, повредил в общей сложности около 54 автомобиля", – говорится в сообщении.

Отмечено, что большая часть поврежденных автомобилей уже не подлежит восстановлению, причинытпожара выясняются. На данный момент на месте инцидента работают правоохранители и бойцы пожарной охраны.

Не так давно в Киеве на Осокорках произошел крупный пожар в шестиэтажном подземном паркинге

Ранее мы писали о том, что во вторник, 6 февраля, на проезжей части дороги на ул. Марко Вовчка, 12/14, в автомобиле Opel Vectra возник пожар.

Также пожар произошел во дворе девятиэтажного жилого дома на ул. Почайнинская. Оказалось, что загорелся припаркованный автомобиль Honda CR-V, огонь также распространился на рядом расположенный автомобиль Suzuki Swift. Спасатели сразу же приступили к тушению пожара и в 00:56 локализовали его, а в 1:09 полностью ликвидировали.
Киев, пожар, столичное шоссе, автомобили

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