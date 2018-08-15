В Киеве на Троещине машина на огромной скорости сбила пешехода

Сегодня, 11:15

Женщина с детьми чудом успела отскочить

В Киеве на Троещине машина на огромной скорости сбила пешехода

В Киеве утром на улице Милославского (Троещина) на пешеходном переходе автомобиль Audi на большой скорости совершил наезд на группу лиц. В результате один мужчина получил телесные повреждения, его забрали в больницу. А женщина с двумя детьми, которая также шла по переходу, смогли избежать столкновения, однако находились в шоковом состоянии. Audi с места происшествия скрылся, рассказали в патрульной службе Киева.

Пока врачи скорой оказывали неотложную помощь пострадавшему, патрульные установили, что авто было на "еврономерах" и в салоне находилось два человека. Также очевидцы происшествия оказали описание водителя и пассажира и указали, что транспортное средство, причастное к ДТП, уехало в направлении улицы Закревского.

Патрульные оперативно обнаружили авто Audi, похожее по ориентировке, брошенным на трамвайных путях на улице Закревского. К поискам мужчин, находившихся в автомобиле на момент ДТП, были привлечены все экипажи Деснянского района города. В результате, патрульные задержали подозреваемых. Оба мужчины имели признаки алкогольного опьянения.

Напомним, в марте на улице Героев Севастополя автомобиль сбил женщину. Следственно-оперативная группа установила: во дворе одного из домов 21-летний водитель Mercedes Vito сдавал назад, не заметил женщину-пешехода и травмировал ее. В карете скорой медицинской помощи 81-летняя киевлянка умерла.

А на проспекте Победы, 7 произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб 30-летний пешеход.
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Источник:

"Сегодня"

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