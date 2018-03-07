В Киеве на улице умерла женщина

Женщина шла в школу за ребенком, "упала, не очнулась".

На столичном проспекте Победы, 69/1 в среду, 7 марта, на улице внезапно умерла женщина. Как сообщают очевидцы в сообществе dtp.kiev.ua на странице в Facebook, трагедия произошла около метро Нивки.

По словам свидетелей происшествия, женщина шла в школу за ребенком, "упала, не очнулась".

"Неравнодушные граждане пытались оказать первую медицинскую помощь, вызвали "скорую". Но, к сожалению, прибывшие на месте медики, помочь женщине уже не смогли", – говорится в сообщении.

Напомним, 6 декабря на переходе между станциями метро "Майдан Незалежности" и "Крещатик" скончался мужчина. На переходе с одной станции на другую ему стало плохо. К сожалению, 66-летний пенсионер скончался на месте.

Кроме того, в августе в столичном метрополитене в вестибюле станции метро "Дарница" умер пожилой мужчина. Как рассказали нам в подземке, мужчина 1944 года рождения приехал на станцию, вышел из вагона, дошел до вестибюля и там ему стало плохо. На место сотрудники станции вызвали "скорую". Медики приехали быстро, но уже ничем помочь не смогли – мужчина умер.