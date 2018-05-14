В Киеве на улице жестоко зарезали мужчину

Столичные правоохранители расследуют обстоятельства убийства 42-летнего киевлянина. Тело мужчины с ножевыми ранениями шеи и головы обнаружили местные жители в Соломенском районе Киева, сообщает ГУ НП Киева.

Так, вчера, 13 мая, вечером в полицию поступило сообщение от медиков "скорой" о том, что прибыв на вызов на улицу Академика Белецкого, они констатировали смерть мужчины. На теле потерпевшего было несколько ножевых ранений.

"Установлено, что пострадавший – 42-летний житель Соломенского района. Накануне у него возник внезапный конфликт с неустановленным мужчиной. В результате ссоры злоумышленник нанес оппоненту несколько ударов ножом", – рассказал начальник криминальной полиции Соломенского райуправления Сергей Борданов.

По данному факту следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас усилия правоохранителей направлены на поиски человека, который нанес потерпевшему смертельные ножевые ранения.

Ранее полиция установила личность погибшего в результате стрельбы в Святошинском районе Киева. Там в результате конфликта между тремя неизвестными один из них несколько раз выстрелил в живот оппоненту. От полученных травм пострадавший скончался. С места происшествия правонарушитель скрылся.

Ранее мы сообщали, что в Обухове на остановке общественного транспорта произошла стрельба.