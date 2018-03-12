В Киеве на вокзале найден мертвым боец АТО

Виталий Вяльцев направлялся на Донбасс на ротацию, но так и не доехал до своей бригады

В Киеве на железнодорожном вокзале найден мертвым военнослужащий из Черновицкой области Виталий Вяльцев. На его теле обнаружены следы избиения.

Об этом сообщает Молодой буковинец со ссылкой на военного комиссара Черновицкой области Владимира Шведюка.

"Военнослужащий позавчера, 10 марта, был найден мертвым на железнодорожном вокзале в Киеве с признаками избиения. Он был в отпуске в деревне Погориловка Заставнивского района и возвращался на ротацию", – сказал Шведюк.

По его словам, Виталий Вяльцев призывался из города Кицмань. Проживал в селе Погориловка Заставнивского района, где и был в отпуске. Родителей у него нет, только сестра. Осталось двое детей. Служил в 10 бригаде под Попасной в Луганской области.

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"К сожалению, военнослужащий не доехал до своей бригады. В Киев поехала его бывшая жена на опознание. Сейчас продолжаются следственные действия. Когда доставят тело, еще неизвестно", – добавил Владимир Шведюк.

Как сообщалось, 9 марта депутат Киевсовета Святослав Кутняк на странице в Фейсбуке сообщил, что неизвестные избили народного депутата, члена политсовета ВО "Свобода" Юрия Левченко на акции против незаконной застройки на Татарке в Киеве. По его данным, нардепа избили до потери сознания, а также несколько раз брызнули в глаза из баллончика. Левченко госпитализирован.

Также на станции киевского метрополитена задержали злоумышленников, которые избили полицейского.