В Киеве на Воздвиженке произошел конфликт из-за здания: задержали 18 человек

Сегодня, 20:55

Предварительно известно, что конфликт возник между двумя субъектами о праве собственности на здание


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nashkiev.ua

В столице на Воздвиженке произошел конфликт о праве собственности на здание. Вследствие него полицейские задержали 18 участников. Никто не пострадал.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции.

В полицию позвонил мужчина, который рассказал, что неизвестные лица не пускают в помещение владельцев. На адрес направили наряды патрульных, следственно-оперативную группу Подольского управления полиции и сотрудников спецподразделения.

"Правоохранители обнаружили на месте 18 человек в темной одежде, которые имели при себе средства защиты. Всех доставили в управление полиции для дачи объяснений", – отметили в столичной полиции.

Предварительно известно, что конфликт возник между двумя субъектами о праве собственности на здание.

В полиции рассказали, что изучать документы, предоставленные обеими сторонами.

По факту происшествия следственным отделом начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что группа из примерно 50 человек во вторник, выгнав из здания всех преподавателей и сотрудников, захватила первый корпус университета "Украина" в Киеве.

Университет обвинил полицию в бездействии.
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