В Киеве на выходных произошло несколько смертельных аварий

В столице и ее окрестностях погибли два пешехода и массово разбивались машины

В выходные в Киеве и возле столицы снова произошло несколько смертельных аварий. 9 августа около 6:00 на ул. Ялтинской в Дарницком районе Chevrolet Lacetti вылетел с дороги, сбил на тротуаре насмерть женщину и перевернулся на бок. В крови водителя обнаружили 1,58 промилле алкоголя. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Днем ранее в селе Романовка возле Ирпеня в масштабную аварию попали четыре авто: два Opel, Dacia и "Жигули". Один человек погиб: предварительно, пешеход, перебегавший в этот момент дорогу.



































Романовка. Разбиты четыре авто, есть погибший. Фото: А. Ракитин

Романовка. Разбиты четыре авто, есть погибший. Фото: А. Ракитин

Романовка. Разбиты четыре авто, есть погибший. Фото: А. Ракитин

Романовка. Разбиты четыре авто, есть погибший. Фото: А. Ракитин

Романовка. Разбиты четыре авто, есть погибший. Фото: А. Ракитин

Романовка. Разбиты четыре авто, есть погибший. Фото: А. Ракитин

Романовка. Разбиты четыре авто, есть погибший. Фото: А. Ракитин

Романовка. Разбиты четыре авто, есть погибший. Фото: А. Ракитин

Романовка. Разбиты четыре авто, есть погибший. Фото: А. Ракитин

Романовка. Разбиты четыре авто, есть погибший. Фото: А. Ракитин

Романовка. Разбиты четыре авто, есть погибший. Фото: А. Ракитин

Романовка. Разбиты четыре авто, есть погибший. Фото: А. Ракитин

Романовка. Разбиты четыре авто, есть погибший. Фото: А. Ракитин

Романовка. Разбиты четыре авто, есть погибший. Фото: А. Ракитин

Романовка. Разбиты четыре авто, есть погибший. Фото: А. Ракитин

Романовка. Разбиты четыре авто, есть погибший. Фото: А. Ракитин

Романовка. Разбиты четыре авто, есть погибший. Фото: А. Ракитин

А на Столичном шоссе разбился Renault, который на дороге задела Mazda на еврономерах. Легковушка зацепила отбойник, вылетела на встречку и ударилась в столб. Водитель с многочисленными переломами — в реанимации. Mazda скрылась, но следственно-оперативной группе, оформлявшей ДТП, вскоре удалось ее разыскать. Кто был за рулем, выясняют.

















Напомним, в субботу вечером, 8 сентября, произошла смертельная авария в Одессе, в результате которой погибли трое человек. Свидетели утверждают, что очевидцы аварии едва не устроили самосуд над водителем BMW.

Также две недели назад в Киеве BMW на большой скорости протаранил три авто. По данным СМИ, полиция так и не смогла на месте аварии выяснить, кто был за рулем BMW, однако арестовала нескольких очевидцев.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.