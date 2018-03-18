В Киеве на взятке погорел патрульный

Столичная прокуратура задержала на взятке 35-летнего инспектора патрульной полиции. Как выяснилось, инспектор предлагал нетрезвым водителям за деньги закрыть материалы административных дел или сделать их рассмотрение в суде более "лояльным".

За свои "услуги" коп просил от 500 до 6 тыс. грн. Ему грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.

Напомним, 12 марта мы сообщали, что в Одессе задержан следователь полиции при получении взятки в 15 тысяч долларов.

Также мы писали, что в Кропивницком сотрудники Департамента внутренней безопасности и СБУ задержали старшего лейтенанта полиции на получении взятки в 10 тысяч гривен. По оперативной информации, старший оперуполномоченный уголовной полиции требовал с жителя области деньги, обещая ему изменить квалификацию статьи на менее тяжкую.

Кроме того, в Запорожье бывшего патрульного полицейского будут судить за вымогательство и получение взятки. По данным следствия, коп требовал 8 тысяч гривен за то, чтобы не наказывать водителя, пойманного за рулем в нетрезвом состоянии.