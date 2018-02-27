В Киеве на взятке попался чиновник из Дарницкой РГА

Главный специалист отдела брал деньги у бизнесмена за то, что не трогал его киоски

В Киеве на системном взяточничестве поймали главного специалиста отдела контроля за благоустройством и охраны окружающей среды Дарницкой РГА.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры столицы, выяснилось, что служащий ежемесячно требовал от предпринимателя по 2 тыс. гривен за то, чтобы не демонтировать МАФы на территории столицы.

Чиновника задержали на горячем во время получения им второй части средств, а именно 6 тыс. гривен.

Сведения о правонарушении внесены в Единый реестр по ч. 3 ст. 368 УК Украины ("Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом"). Злоумышленнику готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее прокуратура уличила во взяточничестве директора государственного предприятия "Агроспецсервис". Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, в понедельник, 26 февраля, правоохранители поймали на получении 35 тыс. грн и 3 тыс. долларов США неправомерной выгоды директора ГП "Агроспецсервис".

Ранее мы сообщали, что в Киеве СБУ разоблачила на взятке старшего оперуполномоченного одного из районных управлений столичной полиции. Правоохранители установили, что старший лейтенант полиции требовал две тысячи долларов от жителя Киева за непривлечение к уголовной ответственности за кражу автомобиля.

Также мы писали, что в Киеве задержали инспектора столичной таможни, который требовал взятку за растаможку автомобилей.