В Киеве на взятке попался чиновник из Дарницкой РГА

Сегодня, 17:54

Главный специалист отдела брал деньги у бизнесмена за то, что не трогал его киоски

 


Чиновник попался на взятке. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Чиновник попался на взятке. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Чиновник попался на взятке. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В Киеве на системном взяточничестве поймали главного специалиста отдела контроля за благоустройством и охраны окружающей среды Дарницкой РГА.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры столицы, выяснилось, что служащий ежемесячно требовал от предпринимателя по 2 тыс. гривен за то, чтобы не демонтировать МАФы на территории столицы.

Чиновника задержали на горячем во время получения им второй части средств, а именно 6 тыс. гривен.

Сведения о правонарушении внесены в Единый реестр по ч. 3 ст. 368 УК Украины ("Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом"). Злоумышленнику готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее прокуратура уличила во взяточничестве директора государственного предприятия "Агроспецсервис". Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, в понедельник, 26 февраля, правоохранители поймали на получении 35 тыс. грн и 3 тыс. долларов США неправомерной выгоды директора ГП "Агроспецсервис".

Ранее мы сообщали, что в Киеве СБУ разоблачила на взятке старшего оперуполномоченного одного из районных управлений столичной полиции. Правоохранители установили, что старший лейтенант полиции требовал две тысячи долларов от жителя Киева за непривлечение к уголовной ответственности за кражу автомобиля.

Также мы писали, что в Киеве задержали инспектора столичной таможни, который требовал взятку за растаможку автомобилей.
взятка, чиновник, мафы, взяточник, в Киеве
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Взяточника задержали. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В Киеве директор госпредприятия попался на взятке

Вчера, 14:07

Глава ГП "Агроспецсервис" требовал тысячи гривен и долларов от предпринимателя  

Происшествия

Полицейский оказался взяточником. Фото: Национальная полиция Украины

В Киеве старший лейтенант полиции попался на взятке

22 Февраля, 12:57

Правоохранитель требовал две тысячи долларов от жителя Киева за непривлечение к уголовной ответственности  
Загрузка...

Происшествия

В Киеве задержали таможенника-взяточника

15 Февраля, 12:40

Чиновник требовал деньги за растаможку авто из-за рубежа  

Происшествия

Патрульный отказался от взятки

В Киеве пьяный водитель предложил патрульному взятку в размере его зарплаты

13 Февраля, 11:56

Водителя задержали, за предложение взятки ему грозит до четырех лет тюрьмы  
Загрузка...