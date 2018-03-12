В Киеве на взятке попался крупный чиновник налоговой

В Киеве 12 марта на взятке была задержана исполняющая обязанности заместителя начальника Государственной налоговой инспекции фискальной службы Украины в Деснянском районе.

Как сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко, задержание провели под процессуальным руководством военной прокуратуры Киевского гарнизона следователи Главного управления СБУ вместе с оперативниками.

Также он сообщил, что чиновница получила от предпринимателя неправомерную выгоду в размере 5 тысяч гривен и 1000 долларов за изменение условий налогообложения субъекта предпринимательской деятельности, предоставление соответствующей выписки, а также за выдачу представителю бизнесмена справок об отсутствии задолженностей по уплате налогов.





Фото: Facebook Андрея Лысенко

Фото: Facebook Андрея Лысенко

В настоящее время задержанной готовятся сообщить подозрение о совершении преступления по статье "принятие предложения, обещания, или получение неправомерной выгоды служебным лицом, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды", также готовится ходатайство в суд об избрании ей меры пресечения и об отстранении от занимаемой должности.

Санкция статьи, которую инкриминируют чиновнице, предполагает от 3 до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее в Киеве на получении 330 тысяч гривен попался крупный чиновник - руководитель государственного предприятия "Киевоблстройинвест". Он вымогал и получил от бизнесмена-строителя "откат" за возведение детского садика.

Напомним, ранее в Запорожье прошли обыски в здании областной госадминистрации по делу о хищении средств на строительстве детского сада. Как подозревают стражи порядка, чиновники умудрились похитить 3 миллиона гривен.

А перед этим сотрудники СБУ в Запорожье задержали руководителя налоговой инспекции, который "зарабатывал" на поборах местных бизнесменов. По данным спецслужбы, чиновник предлагал занизить штрафные санкции предпринимателям, требуя за это свою "долю".