В Киеве на взятке попался крупный чиновник налоговой

Сегодня, 21:02

Чиновница требовала крупную сумму за изменение условий уплаты налога

Фото: Facebook Андрея Лысенко
Фото: Facebook Андрея Лысенко

В Киеве 12 марта на взятке была задержана исполняющая обязанности заместителя начальника Государственной налоговой инспекции фискальной службы Украины в Деснянском районе.

Как сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко, задержание провели под процессуальным руководством военной прокуратуры Киевского гарнизона следователи Главного управления СБУ вместе с оперативниками.

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Также он сообщил, что чиновница получила от предпринимателя неправомерную выгоду в размере 5 тысяч гривен и 1000 долларов за изменение условий налогообложения субъекта предпринимательской деятельности, предоставление соответствующей выписки, а также за выдачу представителю бизнесмена справок об отсутствии задолженностей по уплате налогов.


Фото: Facebook Андрея Лысенко

Фото: Facebook Андрея Лысенко

В настоящее время задержанной готовятся сообщить подозрение о совершении преступления по статье "принятие предложения, обещания, или получение неправомерной выгоды служебным лицом, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды", также готовится ходатайство в суд об избрании ей меры пресечения и об отстранении от занимаемой должности.

Санкция статьи, которую инкриминируют чиновнице, предполагает от 3 до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее в Киеве на получении 330 тысяч гривен попался крупный чиновник - руководитель государственного предприятия "Киевоблстройинвест". Он вымогал и получил от бизнесмена-строителя "откат" за возведение детского садика.

Напомним, ранее в Запорожье прошли обыски в здании областной госадминистрации по делу о хищении средств на строительстве детского сада. Как подозревают стражи порядка, чиновники умудрились похитить 3 миллиона гривен.

А перед этим сотрудники СБУ в Запорожье задержали руководителя налоговой инспекции, который "зарабатывал" на поборах местных бизнесменов. По данным спецслужбы, чиновник предлагал занизить штрафные санкции предпринимателям, требуя за это свою "долю".
Киев, взятка, коррупция, чиновник, налоговик
Источник:

"Сегодня"

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