В Киеве нацгвардеец продавал боеприпасы из зоны ООС

Задержанному грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет

В Киеве военнослужащего Нацгвардии уличили в незаконном хранении и продаже оружия, привезенного из зоны ООС. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины на странице в Facebook.

Оперативники спецслужбы зафиксировали несколько случаев незаконной продажи мужчиной оружия и боеприпасов в Киеве.

Военнослужащего-контрактника задержали сотрудники СБУ на одной из автостоянок во время сбыта пистолета марки Глок-19 за 50 тыс. гривен.

В результате следственных действий правоохранители изъяли три гранатомета РПГ-18 и РПГ-22, десять гранат Ф-1 и РГД-5, пистолет марки Сафари, более полутора тысяч патронов калибра 7,62 мм, магазины для автоматов и пулеметов.

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Следователи СБУ объявили задержанному о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос избрания меры пресечения.

Операцию проводили совместно с военной прокуратурой.

Ранее во Львовской области задержали сержанта ВСУ, который торговал взрывчатыми веществами и боеприпасами. За две гранаты РГД-5, 20 пороховых зарядов и около двухсот патронов калибра 7,62 мм он получил не более 4 тыс. гривен.

А в Запорожской области Токмакский районный суд вынес приговор старшему матросу одной из воинских частей ВСУ, который украл нескольких тысяч боеприпасов.