В Киеве накрыли заведение с симулятором азартных игр

В Шевченковском районе Киева обнаружили игорное заведение.

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, игорное заведение работало на улице Щербаковского: в помещении была установлена система видеонаблюдения, дежурили охранники.

Во время санкционированного обыска полицейские изъяли семь компьютерных систем, на которых был установлен симулятор азартных игр, 21 системный блок, 2000 гривен и семь билетов для входа в систему.

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Проводятся оперативные мероприятия в отношении организатора игорного заведения, который с помощью компьютерной техники и специальных программ предоставлял возможность играть на деньги. Следователи назначили судебную компьютерно-техническую экспертизу.

Расследуется уголовное производство по ст. 203-2 (Занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 10 до 40 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 680 тыс. грн).

Ранее мы сообщали, что проекты решений о легализации игорного бизнеса и создании официальной игровой зоны не набрали достаточного количества голосов в Киевраде.

Депутат Александр Пабат считает, что создание специальной игорной зоны в Киеве позволило бы получить дополнительные поступления в бюджет города и повысить привлекательность столицы для туристов. Параллельно в повестке стоит и еще один проект решения — обращение к депутатам ВР с просьбой вернуть игорный бизнес в целом по Украине. Правда, в управлении правового обеспечения Киеврады не увидели необходимости ни в одном из них, поскольку в ВР и так зарегистрировано немало законопроектов об азартных играх.