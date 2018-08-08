В Киеве намерены демонтировать более тысячи точек с шаурмой

В Киеве – более тысячи незаконных точек продажи с шаурмой, шесть объектов, которые работали без разрешительных документов, уже демонтировали, сообщает "Громадське радіо".

В Госпотребслужбе создали 16 групп, которые проводят обследование средств передвижной торговли. Информацию о тех, где находят нарушения, передают департаменту городского благоустройства, которій занимается последующей проверкой разрешительной документации.

"Сегодня тоже продолжались проверки. И все те точки, которые передаст на нас Госпотребслужба из-за того, что в них отсутствуют разрешительные документы, они будут максимально быстро демонтированы. То есть, автомобили (передвижные точки продаж) будут перемещаться на штрафплощадку. Сейчас таких незаконных объектов более тысячи", – говорит Тарас Панчий, первый заместитель директора департамента городского благоустройства КГГА.

Всего в городе работает восемь демонтажных бригад. До конца года их количество планируется увеличить.

Как сообщалось, число пострадавших в результате отравления шаурмой в Киеве увеличилось до 93 человек.

В Госпродпотребслужбе напомнили, что во все торговые точки некачественные продукты поставлял один субъект хозяйствования, который осуществлял реализацию шаурмы. На сегодня его деятельность приостановлена.

Тем временем еще одну массовую вспышку острой кишечной инфекции зафиксировали в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района: здесь пострадало 18 человек, в том числе два ребенка. Заболевание также связывают с употреблением шаурмы. И хотя эпидрасследование еще продолжается, к торговой точке уже есть ряд претензий. К примеру, нарушение температурного режима и срока хранения продуктов.