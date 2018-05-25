В Киеве напали на болельщиков Ливерпуля

Сегодня, 03:46

Болельщики Ливерпуля получили порезы и раны головы и шеи.

Фото: mirror.co.uk
Фото: mirror.co.uk

Неизвестные напали на болельщиков английского футбольного клуба Ливерпуль вечером 24 мая в Киеве.

По данным источника, инцидент произошел в одном из столичных ресторанов. Группа из 20 хулиганов в масках атаковала болельщиков Ливерпуля, находившихся в заведении. Они бросали в английских фанатов столы и стулья.

Болельщики Ливерпуля получили порезы и раны головы и шеи.

Полиция задержала двух нападавших, а также одного фаната Ливерпуля.

Как известно, 24 мая около 20:00 по местному времени в гостиницу "Интерконтиненталь" поселился первый финалист Лиги чемпионов – "Ливерпуль". В субботу, 26 мая, англичане сыграют с мадридским "Реалом": вся информация о финале Лиги чемпионов в Киеве.

Десятки фанатов собрались у отеля, чтобы поприветствовать футболистов "Ливерпуля" и попытаться взять автограф.

Напомним, что финальный поединок Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем" состоится 26 мая в 21:45. Наш сайт проведет онлайн матча "Реал" – "Ливерпуль".

Напомним, что в четверг в Киеве стартовал "Фестиваль чемпионов". Лига чемпионов в Киеве: расписание фан-зон и мероприятий.
Киев, видео, ресторан, нападение, Лига чемпионов, инцидент, неизвестные, Ливерпуль
Источник:

Mirror

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Горячая встреча "Ливерпуля" в Киеве: с песнями и персональными фанатами

Вчера, 22:14

Десятки фанатов собрались у отеля, чтобы поприветствовать футболистов "Ливерпуля" и попытаться взять автограф

Футбол

Футболисты "Ливерпуля" прибыли в Киев. Фото Twitter

"Ливерпуль" прибыл в Киев на финал Лиги чемпионов

Вчера, 19:38

"Боинг" с игроками и персоналом английского клуба приземлился в аэропорту "Жуляны" в 19:35
Загрузка...

Футбол

Фанатам "Ливерпуля" не достанутся билеты, от которых отказались в "Реале". Фото AFP

"Реал" отказался от тысячи билетов на киевский финал Лиги чемпионов

Вчера, 19:11

Из соображений безопасности эти билеты не могут быть переданы "Ливерпулю"

Футбол

Английские фанаты рискуют не попасть в Киев. Фото AFP

Сотни английских фанатов остались без рейса в Киев на финал Лиги чемпионов

Вчера, 19:02

Полеты были отменены из-за спора туристической компании и авиационных властей  

Футбол

Самолет с футболистами "Ливерпуля" входит в воздушное пространство Украины

Самолет с футболистами "Ливерпуля" вошел в воздушное пространство Украины

Вчера, 18:52

Boeing 737-406 с футболистами английского клуба ожидается в аэропорту "Жуляны" в 19:35

Футбол

Юрген Клопп. Фото AFP

Тренер "Ливерпуля" назвал выступление команды сумасшедшим приключением

Вчера, 17:44

Юрген Клопп поражен результативностью подопечных в Лиге чемпионов
Загрузка...