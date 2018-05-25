В Киеве напали на болельщиков Ливерпуля

Болельщики Ливерпуля получили порезы и раны головы и шеи.

Неизвестные напали на болельщиков английского футбольного клуба Ливерпуль вечером 24 мая в Киеве.

По данным источника, инцидент произошел в одном из столичных ресторанов. Группа из 20 хулиганов в масках атаковала болельщиков Ливерпуля, находившихся в заведении. Они бросали в английских фанатов столы и стулья.

Болельщики Ливерпуля получили порезы и раны головы и шеи.

Полиция задержала двух нападавших, а также одного фаната Ливерпуля.

Как известно, 24 мая около 20:00 по местному времени в гостиницу "Интерконтиненталь" поселился первый финалист Лиги чемпионов – "Ливерпуль". В субботу, 26 мая, англичане сыграют с мадридским "Реалом": вся информация о финале Лиги чемпионов в Киеве.

Десятки фанатов собрались у отеля, чтобы поприветствовать футболистов "Ливерпуля" и попытаться взять автограф.

Напомним, что финальный поединок Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем" состоится 26 мая в 21:45. Наш сайт проведет онлайн матча "Реал" – "Ливерпуль".

Напомним, что в четверг в Киеве стартовал "Фестиваль чемпионов". Лига чемпионов в Киеве: расписание фан-зон и мероприятий.