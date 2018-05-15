В Киеве напавшим на таксиста разбойникам вынесли приговор

Сегодня, 13:25

Мужчин посадили в тюрьму на восемь и девять лет

 

Нападение произошло в январе. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Нападение произошло в январе. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве суд вынес обвинительный приговор двум злоумышленникам, которые напали на 30-летнего водителя такси и жестоко избили его.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, происшествие произошло в январе на Столичном шоссе (Голосеевский район). В автомобиле потерпевшего один из злоумышленников набросил на шею водителя провод от зарядного устройства, а другой – наносил удары по голове клинком от ножа.

После нападения разбойники отобрали у таксиста деньги и мобильный телефон.

Прокурор в судебном заседании полностью доказал причастность злоумышленников к совершению этого преступления.

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Приговором Голосеевского районного суда Киева мужчины признаны виновными по ч. 2 ст. 187 (Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, или лицом, ранее совершившим разбой или бандитизм) УК Украины и осуждены к восьми и девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества соответственно.

Напомним, ранее в Киеве полицейские задержали напавшего на таксиста мужчину. Как сообщили в ГУ НП в Киеве, происшествие случилось на улице Гринченко Шевченковского района столицы. Пассажир отказался оплатить проезд в такси и начал ссору, а после ударил водителя по голове, сорвал с лобового стекла видеорегистратор и скрылся. Пострадавший сразу позвонил в полицию.

Ранее в Белой Церкви полиция задержала двух мужчин, которые напали на киевского таксиста, изрезали его, и забрали авто Geely.
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Источник:

"Сегодня"

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