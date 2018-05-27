В Киеве нашелся пропавший иностранный болельщик "Ливерпуля"

Мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения был обнаружен жителем столицы на улице Набережно-Корчеватская в Голосеевском районе. Киевлянин привел иностранца домой, чтобы тот пришел в себя. Об инциденте житель столицы заявил правоохранителям, сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

Об исчезновении мужчины, который прибыл в Киев на финал Лиги чемпионов из Норвегии, сегодня сообщили его друзья. В Печерском управления полиции зарегистрировали материал в журнале единого учета заявлений и сообщений. Ориентировку на его розыск передали всем патрулям, которые несут службу в столице.

Позже в дежурную часть позвонил киевлянин и сказал, что недалеко от станции метро "Кловская" он обнаружил нетрезвого иностранца. Чтобы с гостем столицы ничего не случилось, мужчина забрал его домой.

На улицу Набережно-Корчеватская сразу прибыл наряд патрульных полицейских, которые доставили разыскиваемого в Печерский управления полиции. Сейчас с ним общаются полицейские.

Как сообщалось, за время проведения финального матча Лиги чемпионов УЕФА в Киеве в полицию поступило 71 обращение от иностранных граждан. 20 из этих сообщений имеют признаки уголовного правонарушения. Кроме того, поступили 4 сообщения минировании объектов инфраструктуры Киева. Но сам матч Лиги чемпионов УЕФА состоялся без серьезных нарушений.

В Киеве, в ночь после финала Лиги чемпионов, у четырех иностранцев пропали вещи и документы.