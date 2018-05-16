В Киеве нашли мертвым 20-летнего военнослужащего

Тело парня вытащили из водоема на территории воинской части

В Подольском районе Киева на территории воинской части было обнаружено тело военнослужащего-срочника.

Как пишет УНН, утром 15 мая медикам поступил вызов: сообщалось о теле мужчины, обнаруженном на территории воинской части в Подольском районе столицы.

Погибшим оказался 20-летний военнослужащий-срочник из Хмельницкой области. Тело вытащили из водоема на территории воинской части, после чего вызвали "скорую".

Обстоятельства смерти парня неизвестны, отметили врачи.

Напомним, ранее в ДТП на проспекте Победы в Киеве, в районе станции метро "Житомирская", погиб 21-летний военнослужащий.

Ранее в Киеве возле станции метро "Черниговская" обнаружили тело полицейского.