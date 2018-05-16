В Киеве нашли мертвым 20-летнего военнослужащего
Тело парня вытащили из водоема на территории воинской части
В Подольском районе Киева на территории воинской части было обнаружено тело военнослужащего-срочника.
Как пишет УНН, утром 15 мая медикам поступил вызов: сообщалось о теле мужчины, обнаруженном на территории воинской части в Подольском районе столицы.
Погибшим оказался 20-летний военнослужащий-срочник из Хмельницкой области. Тело вытащили из водоема на территории воинской части, после чего вызвали "скорую".
Обстоятельства смерти парня неизвестны, отметили врачи.
Напомним, ранее в ДТП на проспекте Победы в Киеве, в районе станции метро "Житомирская", погиб 21-летний военнослужащий.
Ранее в Киеве возле станции метро "Черниговская" обнаружили тело полицейского.