В Киеве нашли мертвым иностранного инструктора Нацгвардии

Тело иностранца с огнестрельным ранением в голову обнаружили на съемной квартире

В Голосеевском районе Киева был найден мужчина с огнестрельным ранением в голову. Тело обнаружили в квартире, которую он снимал, сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.

Мужчину с ранением в висок увидела хозяйка квартиры, она же вызвала правоохранителей. Согласно выводам судебно-медицинского эксперта, гражданин другого государства покончил с собой. Окончательная причина смерти будет установлена позже.

Полицейские опросили хозяйку квартиры, соседей и установили личность погибшего. Им оказался иностранец 1982 года рождения, боец спецотряда иностранного государства, инструктор Национальной гвардии Украины. На месте происшествия был найден пистолет, переделанный в травматический, а также редакционное удостоверение одного из украинских интернет-ресурсов.

Знакомые мужчины сообщили, что в последнее время погибший вел замкнутый образ жизни, а на странице в социальной сети он оставил пессимистический сообщение.

Напомним, в апреле в течение суток в Киеве покончили жизнь самоубийством офицер СБУ и полковник СБУ в отставке, ранее занимавший высокую должность. Оба силовика застрелились из пистолетов разных марок.

Кроме того, в Николаеве местная полиция рассматривает три основные версии самоубийства военного летчика Владислава Волошина. Как известно, исполняющий обязанности главы Николаевского аэропорта Владислав Волошин покончил с собой 18 марта. Он выстрелил себе в грудь из пистолета ПМ со спиленным номером.