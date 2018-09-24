В Киеве нашли украденные и спрятанные в парке деревья

Сегодня, 16:33

Туи вновь посадили на прежних местах

В Киеве нашли украденные и спрятанные в парке деревья

В известном парке "Сырецкий" в Киеве оперативно нашли 12 туй, которые ранее были украдены. Об этом сообщили сотрудники КП СЗН Шевченковского района.

Отмечается, что туи были украдены неизвестными ворами в минувшие выходные. Как рассказали в "Киевзеленстрое", выкопанные деревья нашли на территории парка: их спрятали в кустах, чтобы потом вывезти.

Туи снова высадили на прежних местах. Всего же в парке высадили 100 деревьев.

Напомним, всего с начала года в столице украли 1045 кустов, 1078 цветов, еще 273 куста и 41 дерево были уничтожены.  Сотрудники коммунальных служб обращаются к горожанам с просьбой вызывать полицию, если стали свидетелем воровства зеленых насаждений.

Кроме того, в украинских селах защищают урожай от воров. Из-за незначительных убытков привлечь к уголовной ответственности правонарушителей сложно. Из года в год в сельских населенных пунктах Украины количество любителей нажиться на чужом урожае не уменьшается. Для борьбы с ними в селах создаются дружины, которые помогают правоохранителям следить за порядком, в частности, целостностью огородов.
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Автор:

Ирина Гинжул

Источник:

"Сегодня"

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