В Киеве насильника собственной падчерицы посадили на 14 лет

Насильник, который долгое время издевался над 10-летней девочкой, получил 14 лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, Киевская местная прокуратура №7 поддержала публичное обвинение относительно злоумышленника, который систематически неестественным способом насиловал 10-летнюю девочку, и добилась объявления ему обвинительного приговора.

Установлено, что мужчина длительное время насиловал свою 10-летнюю падчерицу, используя ее беспомощное состояние и непонимание ребенком характера совершенных в отношении нее действий.

Судебный процесс над обвиняемым длился почти пять лет. Несмотря на полное непризнание им своей вины, прокурором в суде полностью доказана его виновность в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 153 УК Украины ("Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении малолетнего".

Приговором Подольского районного суда Киева злоумышленник признан виновным в инкриминируемом преступлении, ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Избранная обвиняемому мера пресечения в виде содержания под стражей оставлена без изменений до вступления приговора в законную силу.

Ранее мы писали, что в Киеве мужчина развращал трехлетнюю дочь. Отец приехал из Ровенской области для встречи с ребенком и повел девочку в гостиничный номер.

Также мы сообщали, что по ходатайству прокуратуры Киевской области взят под стражу 33-летний мужчина, который совершал развратные действия в отношении своей 13-летней дочери.