В Киеве неизвестные подожгли книжный магазин с закрытым внутри продавцом

Сегодня, 01:43

Сейчас магазин закрыт, в нем проводят следственные действия


facebook.com/dtp.kiev.ua

facebook.com/dtp.kiev.ua

facebook.com/dtp.kiev.ua

facebook.com/dtp.kiev.ua

facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве, где ранее спортсмены избили женщину за замечание о бутылке, на улице Строителей (станция метро Дарница) неизвестные избили продавца книжного магазина и подожгли здание.

Как передает dtp.kiev.ua в Facebook, воры избили продавца книжного магазина. Затем нападавшие забрали деньги, закрыли книжный магазин с избитым продавцом и подожгли здание.

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На место происшествия прибыли несколько машин ГСЧС, скорых и экипажей полиции.

Как передает 112 Украина, по словам директора магазина, нападающие зашли в магазин и попросили показать книгу "на подарок учителю". Когда продавец отвернулся, мужчины ударили его в спину. Когда упал – начали бить его ногами. Когда продавец был почти без сознания, нападающие подожгли помещение изнутри. Помещение сильно обгорело: сгорели компьютер и касса. 

"Мужчину очень сильно избили, его госпитализировали. У него множество ушибов и гематом, возможно сотрясение мозга", – говорится в сообщении.

Сейчас магазин закрыт, в нем проводят следственные действия.

Ранее в Киеве произошла драка на детской площадке. Молодчики спортивной внешности избили родителей, гуляющих с детьми. Одному папе сломали нос, другому разбили голову. Досталось и мамам. И это уже не первое нападение прямо на глазах у малышей.

Тем временем в Васильковском районе двое граждан Российской Федерации избили мужчин, которые сделали им замечание.
Киев, поджог, нападение, избиение, воры, продавец, книжный магазин, Дарница

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